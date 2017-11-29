中火減煤24％ 相當於明年起少1機組發電量

台電將接受台中市要求的減量目標，預計中火發電量將每年減少45億度，相當於減少1部機組。圖為台中火力發電廠，是全世界最大的燃煤電廠。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-11-29 12:27

〔記者黃佩君／台北報導〕台中市政府今通過台中火力發電廠9部燃煤機組展延申請，但要求台電需生煤減量500萬噸，也就是在台電提交減量315萬噸、15％基礎再增加185萬噸，多減9％；這也是台電首次遭到電廠生煤量削減。台電表示，由於時間緊迫，不可能以新建天然氣機組方式處理，台電將接受減量目標，但預計中火發電量將每年減少45億度，相當於減少1部機組。

台中市環保局今召開記者會表示，針對台中火力發電廠第1至8號及10號機共9部機組，通過操作許可證展延案，但核定生煤減量500萬公噸，削減比例為24％。台中市政府也表示，此為中火建廠近30年以來首次核減生煤。

台電本月6日向台中市府提出展延9座機組許可證申請，但因減量不受市府肯認，13日遭環保局退件，限期30天內補正後再審。台電24日再度補件，減量目標提交為315噸、15％，台中市府仍不接受，今逕行要求台電須減量500萬噸、24％，將多減9％生煤用量；減量後中火整廠許可證的生煤許可總量，由每年2100萬噸降至1600萬噸。

台電表示，台中市政府要求的減量目標，與台電提交的差距高達185萬噸，將影響中火發電量約減少45億度。而由於短少45億度的發電量非常大，若以天然氣機組來替代，也會影響燃氣機組的環保排放限制；台電粗估約需增加60萬噸天然氣的用量，對天然氣供應來源也是很大的挑戰，對於整體供電有極大壓力。

台電也估算，因台中電廠1年發電量達444億度，減少45億度相當消減5％，就是10部機組中「1部機不見了」；但台電目前將接受台中市府提出目標，未來將盤點現有發電廠發電能力，也呼籲社會節約用電。

而對台中始終不滿中火減排規劃，表示改善幅度與速度仍未符合期待，台電也表示，已規劃2025年啟用中火11、12號2部燃氣複循環機組，目前規劃已正式提報。而對是否考慮修改長期電源開發方案，將中火燃煤機組進一步汰換為燃氣，台電則表示，新增或改建電廠需要時間，短期內不可能，長期最快也要到2025年，恐緩不濟急。