台南空污糟透了 環保局稽查工廠採「勤查重罰」

2017-11-29 11:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天上午空氣品質糟透了！上午台南、善化及安南3地的空氣品質指標（AQI）逼近160，已達紅害的不健康等級，環保局上午也啟動應變措施，對高污染、異常排放及屢遭檢舉的工廠採取「勤查重罰」。

環保局表示，依據環保署空氣品質預報顯示，今天中部以南的縣市空氣品質AQI指標都落在紅色（一級預警）等級，南市府依「南市空氣品質惡化防制措施計畫」規定，成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，並針對南市高污染、異常排放及屢遭檢舉的工廠採取「勤查重罰」，一經查獲將視情節處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

環保局表示，今年共查獲84件違反空氣污染防制法案件，在許可防制空污設備操作及维護的稽查結果，其中有25件違規案件係因為未依環保局核定的操作許可證內容進行設備操作或紀錄，均依違反空氣污染防制法開罰。

環保局說，近日因東北季風減弱影響，溫度回暖，天氣轉為高壓迴流型的型態，台灣吹拂微弱的東風，整個西部地區處於背風側，天氣非常穩定，導致污染物擴散不出去持續累積，加上冬季回暖，西部平原相對濕度大多非常高，大氣中的水蒸氣，和污染物混和在一起所產生，清晨從桃園以南到屏東幾乎是一片霧茫茫，提醒民眾小心防護，外出簡易配戴口罩，也鼓勵民眾多搭乘公車、客運、台鐵等大眾交通工具降低空氣污染。