中火9機組延展通過了！刪減500萬噸生煤許可使用量

台中今天空污亮紅害，天空一片灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-29 10:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部今天空污亮紅害，台中PM2.5又紫爆了！環保局今天臨時宣布日前將台中火力發電廠9部機組展延許可全數退件經中火補正再次送審，環保局重審後決定逕予核定，一次刪減中火500萬噸生煤許可使用量，減幅高達24%，為中火建廠以來首次核減生煤的紀錄。

環保局長白智榮表示，中火11月6日首次提出第1至8號機與第10號機等9座機組的許可證展延申請案，因對生煤減量的要求隻字未提，環保局11月13日宣布全數退件，並強調「減煤」、「減排」及「具體減量期程」三大審查原則，要求中火確實依照台中市管制生煤自治條例相關規範及審查原則進行修正，限期30日內完成補正後再行送審。

這次9部機組的許可證將在明年2月24日到期，11月24日環保局接獲中火補正資料，雖已補充階段性目標，但提出的許可量減煤比例僅15%，與4年減40%的目標有落差；目前中火全廠10部機組生煤許可總量由每年2100萬噸刪減500萬噸，剩1600萬噸，減幅近1/4，創下中火建廠歷年來首次遭核減生煤的紀錄，審查操作許可證已上網公開。

但以中火生煤實際用量減少幅度來說，白智榮說，中火10座燃煤機組每年許可量2100萬噸，刪除500萬噸後剩下1600萬噸；若以中火目前每年實際使用量約1840萬噸計算，也刪減約240萬頓，幅度13%，認為藉由直接在許可量基準下大砍500萬噸，等同促使中火實際用量也必須同步大減，讓中火不會有所謂「火力全開」的狀況。

台中火力發電廠是中部地區最大的固定污染源，環保局要求中火109年減少4成生煤用量，同時將許可證由每5年審1次，縮短為每2年審1次。

台中今天受大氣擴散條件差，天空灰濛濛，16座空品測站有7座空品測站亮紅害（對所有族群不健康），8座亮橘色警戒（對敏感族群不健康），空氣糟透了，環保局也通知台電準備降載，但台電目前未降載。