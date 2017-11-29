全台婚宴商機459億元 原來是退訂不還訂金還收違約金？

2017-11-29 10:43

〔記者陳宜加／台北報導〕一場完美婚禮是所有新人的夢想，根據內政部統計，今年截至10月底，結婚新人已有11萬38對；經濟部也統計，台灣每對新人結婚平均花費74.5萬元，其中婚宴費用便超過半數，換算今年全台創造超過459億元商機，實在可觀，但消基會接獲投訴，因故取消婚宴，但業者拒絕全額退還訂金。

消基會董事長游開雄表示，想在知名飯店辦婚宴，必須提早搶訂，新人常衝動簽約，一旦想更改或取消，才發現各大專案恐與現行規定有落差。衛福部食藥署101年間公告「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，規定90天前取消訂位，應退還全數訂金等，但因範本並沒有強制力，不少業者均不願遵守規定。

為此，消基會日前針對全台16家婚宴業者進行調查。根據調查，台南十鼓文創費用最低、每桌1萬800元；台北文華東方費用最高為5萬8800元，不過，各家菜色、場地與專案內容各有差異，也涉及賓客禮金多寡。

消基會調查，台北文華東方酒店、日月潭涵碧樓酒店收取3成訂金，太魯閣菁英酒店則收取高達5成，皆超過範本規定的2成上限；另外，在取消處理辦法中，即使提前90日取消訂桌，有5家業者仍沒收全額訂金。

包括林酒店、義大皇家酒店，5日後訂金就不退還；劍湖山王子大飯店90日內取消不退訂金、香格里拉台南遠東國際大飯店則是120日內取消不退訂金；台北寒舍艾美酒店更無論多久以前取消，都會沒收全部訂金。

此外，文華東方、台北萬豪酒店、君鴻國際酒店僅能將訂金改為延期使用或折抵日後消費；但北投麗禧溫泉酒店若於15日內取消，不僅不退還訂金，還會酌收訂席總額5成費用作為違約金。寒舍艾美也告知半年內取消需加收違約金，取消日期越近、違約金就越高。

此外，婚宴中賓客常自備酒水，消基會調查有高達8成業者收取「開瓶費」，卻未在網站上清楚說明收費方式，價格以每桌500元居多；另台北萬豪酒店則是18瓶內不收費，超過18瓶，則收取每瓶1000元為最高。

游開雄表示，婚宴業者各家爭鳴，各家狀況分歧，儘管101年就公告定型化契約範本，但沒有強制力，不少業者不願遵守，也無法依此處罰，消費者需特別留意。

他也呼籲，主管機關儘速制定具法律效果的應記載及不應記載事項，消保處目前正在研議針對婚宴制定法規，但審閱期僅限3天，恐仍不足，且現有範本包含婚喪喜慶，若僅針對婚宴規範對消費者保障恐仍不足。