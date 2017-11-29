明年春節離島航線 12/5日開放訂位

2017-11-29 10:32

〔記者陳宜加／台北報導〕明年春節假期自107年2月15日除夕至2月20日大年初五，交通部民航局參考往年旅客搭機需求型態，訂定明年春節假期航空疏運期間自107年2月12日週一起至2月23日週五止，共計12天。

民航局仍以澎湖、不含馬公─金門航線，以及金門、馬祖等離島航線為疏運重點，並統一納入訂位管制，將分別於12月5日、6日、7日下午6時到8時開放訂位。

旅客可以利用電話訂位與網路訂位購票；其中，網路訂票提供身心障礙者訂票服務，另透過航空公司購買離島飛返本島機票亦可免除5％營業稅，可多加利用，並提醒旅客事先了解各航空公司網路訂位操作流程。

民航局指出，已協調華信、立榮、遠東航空公司加開班機，澎湖航線不含馬公─金門共計1121架次、9萬8385個座位；金門航線1080架次、10萬8576個座位；馬祖航線206架次、1萬4060個座位；三離島航線總計提供2407架次、22萬1021個座位，已要求各航空公司注意訂位情況，後續視訂位狀況規劃第二波加班機。

為掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，民航局提醒旅客，應於規定期限內完成開票，統一訂位時間所訂機位應依開票期限完成開票，其餘時間所訂機位則應於訂位日起3日內完成開票。

此外，為使空運資源作最有效利用，避免因部分旅客重複訂位以致影響多數民眾權益，各航空公司仍將循往例於機票增加「限當日當班次有效」及「逾期作廢」限制。另考量春節期間旅客搭機需求具有方向性，僅針對尖峰時段107年2月12日至2月17日台灣本島往澎湖、金門或馬祖地區機票，以及107年2月17日至2月23日澎湖、金門或馬祖地區往台灣本島機票增加限制。