高市冬令搭大眾運輸不用錢 陳菊：空汙基金支付

2017-11-29 10:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對抗冬季的空汙，高雄市昨天推出為期3個月的大眾運輸工具免費搭，但外界質疑是否花納稅人的錢？市長陳菊今早澄清說，基於使用者付費，這筆經費是用空汙基金來支付，不是用納稅人的錢。

為鼓勵汽機車族在高雄空污嚴重的冬天，改搭乘公共運輸工具，高市府將從12月1日至明年2月28日，實施公車、公路客運、輕軌免費搭，捷運則限平日上午6點半到8點半、下午4點半到6點半免費搭乘，外界質疑這項免費措施又是高雄市政府亂花納稅人的錢。

對此，高雄市長陳菊今早澄清說，免費措施將動用空污基金約2億1千萬元，這是使用者付費，不是用市民的納稅錢支付，空污基金的課徵來源，是環保署從工廠等固定污染源、車輛等移動污染源課徵而來，每年約有40億元。

市議員陳粹鑾今早在議會質詢時指出，高雄是空汙重災區、肺癌高風險區，鳳山區更常紅爆，她建議未來只要鳳山空氣品質指數（AQI）大於150，不管是不是今年10月至明年2月，鳳山地區民眾都可免費搭乘大眾運輸工具。

陳菊強調，冬季大眾運輸免費搭措施，沒有延長的問題，主因是高雄每年12月至2月的AQI指數，經常大於100，但3月以後的天候型態就不同了，至於單獨針對鳳山免費，陳菊則表示執行上會有困難。