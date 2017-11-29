西半部及馬祖地區能見度不佳 專家解釋原因

2017-11-29 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今天早上7點45分指出，台灣西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，也對馬祖發布濃霧特報，表示能見度不到200公尺，提醒民眾要多加注意。中央氣象局科技中心主任鄭明典則在臉書上，PO出可見光雲圖並解釋原因。

鄭明典表示，海峽上一大片平滑的雲影，這種質地代表對流性很低，是穩定的層雲，但這片層雲很低，「雲頂溫度和海溫非常接近，所以有可能是海面上的霧區」，而這片雲延伸到台灣的陸地上，因此部分地區會產生濃霧的現象。