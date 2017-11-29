西半部高溫達30度 明東北季風增強又變天

中央氣象局指出，今天（29日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-29 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。此外，氣象局於桃園市、嘉義縣市發布濃霧特報。

氣象局表示，今天白天西半部及台東高溫可達30度左右，宜花地區約28度，不過各地低溫約21至23度，中南部日夜溫差偏大。天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局預估，週四（30日）東北季風增強，北台灣氣溫又會明顯下降，其他地方晚上之後也會感受到氣溫的下滑。北部及東半部降雨機率也會增加，尤其在基隆北海岸及宜蘭可能有較大的雨勢出現。

週五至下週二（12月1日至5日）東北季風影響，北台灣一整天濕涼，中南部早晚也偏涼，迎風面的北部及東半部有短暫雨，中南部則為多雲的天氣。

空氣品質方面，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 23 ~ 32 25 ~ 33 23 ~ 31

氣象局表示，今天白天西半部及台東高溫可達30度左右，宜花地區約28度，不過各地低溫約21至23度，中南部日夜溫差偏大。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）