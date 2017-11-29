11/29 各報重點新聞一覽

高雄市府推出冬季大眾運輸免費措施，自12月1日起至明年2月底，持電子票證可免費搭乘輕軌、市區公車等大眾運輸工具。（記者王榮祥攝）

2017-11-29 06:15

自由時報

高市抗空污 大眾運輸免費搭3個月

高雄市連日空氣品質警示不是橘色就是紅色，市長陳菊昨宣佈推動全國首件「冬季大眾運輸免費措施」，鼓勵汽機車族在空污嚴重的冬天，改搭乘公共運輸工具。

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李明哲 遭中國處刑5年 未獲緩刑 恐被續關2年半

台灣非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，中國湖南省岳陽市中級人民法院昨判處李明哲五年有期徒刑、剝奪政治權利二年；李明哲當庭表示不會上訴，也未獲緩刑，我方研判，李明哲近期恐無法回台。民進黨立委王定宇重批，台灣人不該對中共存在幻想，政府應有更強硬的做法，並呼籲台灣人民「危邦不入」。

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66%不滿一例一休 賴揆：怎能視而不見

行政院推動勞基法「一例一休」修法，鬆綁七休一等規定引發爭議，閣揆賴清德今明兩天將與民進黨立委餐敘整合政院修法版本；賴清德昨表示，一例一休通過後，資方的因應方式就是請臨時工、派遣工或是縮減營業規模少接訂單。根據勞動部調查，有十九％的勞工因為正常工時或加班工時減少而使收入受到影響，其中有六成想再兼差。

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蘋果日報

中國黑幫政權 判李明哲5年

傳播民主理念竟遭重判5年徒刑！非政府組織（NGO）工作者、民進黨前黨工李明哲被中國依「顛覆國家政權罪」逮捕、起訴，昨在湖南岳陽市中級人民法院開庭宣判，遭判刑5年、剝奪政治權利2年。當庭聽判的李妻李凈瑜隨即發出聲明，強調「追求理想必須支付代價」，以先生為榮。總統府怒斥中國大陸此舉「嚴重傷害兩岸關係」。聲援團體昨以標語控訴中國是黑幫政權，痛批審判不公義，「哪怕只是判1天也是重判！」

海軍沒收慶富7.2億

以349.33億元承攬海軍興建6艘獵雷艦的慶富造船公司，因財務危機導致無法繼續興建。海軍計畫處長陳道興少將昨指，慶富興建獵雷艦預付還款保證第三期第一筆7.2億元昨到期，直到銀行關門慶富仍未將款項匯入，海軍立即沒收7.2億元相對保證金；最快下月8日依照合約啟動解約程序。

聯合報

「顛覆國家政權罪」李明哲被陸判5年 不上訴

民進黨前黨工李明哲昨遭陸方以觸犯「顛覆國家政權罪」，是積極參加者，判處有期徒刑五年，剝奪政治權利兩年；同案的大陸民眾彭宇華被視為首要分子，判處有期徒刑七年，剝奪政治權利兩年。李明哲和彭宇華兩人當庭表示認罪、服從判決，不上訴。

高雄大手筆抗空汙...搭大眾運輸 免費3個月

每年冬季高雄市飽受嚴重空汙影響，高雄市長陳菊昨天宣布，十二月一日起連續三個月，實施冬季大眾運輸免費搭乘措施，所需經費以市府空汙基金兩億一千萬元支應。這是全國以交通手段「抗汙」首例。

中國時報

兩岸穩定 重於軍備對抗

慶富案，不僅讓國艦國造狠跌一跤，外界更認為該政策恐徒增兩岸對抗。本報最新民調顯示，近5成國人認為國防部沒有能力推動國艦國造。且高達7成4認為「和大陸維持穩定關係」比「加強軍備對抗大陸」更重要，即使是泛綠選民，也有近7成認同，顯示國艦國造有必要檢討。

6措施2配套 加速調解租賃糾紛

立法院昨三讀通過《租賃住宅市場發展及管理條例》，內政部表示，該條例有6大措施落實立法良意，並搭配2大配套，輔導成立以出租人或承租人為成員之非營利團體，在發生糾紛時即時提供協助，加速糾紛處理效率；政府也將規畫設置租賃諮詢平台，提供租賃事務諮詢服務。