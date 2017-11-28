近億股票虧損千萬 國語日報稱長期投資非炒股

國語日報舊大樓。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-28 22:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕國語日報因虧損嚴重，經教育部派會計師查帳，赫見曾投資股票失利，虧損逾千萬，對此，國語日報今晚聲明，嚴重駁斥並非投機炒股，而是長期投資，也呼籲教育部靜待司法，釐清其公司法人歸屬。

教育部因國語日報在102年終的營業收支虧損逾8千多萬元，啟動會計師查核機制，結果追溯出，在97年曾有投資股票情事，金額上億元，且經內部會議資料顯示，投資從3月到8月，股價暴跌損失2千多萬元，且經會計師提供數據，國語日報自98年起連年虧損都逾千萬，質疑董事會失能。

對此，國語日報今晚發聲明，強調基於安全可靠原則而購買金融商品，屬於長期投資，而非投機炒股，並符合「教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點」第12條第4款規範，且相關管理機制，都遵循內部作業程序援例辦理，歷年財報皆呈報主管機關教育部。

另，國語日報宣稱其創社近70年來，是獨立運作的媒體，是民間財團法人性質，但教育部日前調閱該社內部資料，認定為其性質應為政府捐助的財團法人，未來要修改章程，並改派一半的政府代表進董事會；國語日報聲明也強調，已進入司法程序，應靜待法院判決。

國語日報強調，其任務長期致力語文教育，推動讀報教育，關心偏鄉教育，也積極培育兒童文學寫作人才，並熱心桌球運動扎根，提倡運動風氣等，未來仍將以追求社會公益、關懷兒少教育為使命。