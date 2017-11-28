恆春爭取部落劃出墾丁國家公園 號召千人北上內政部陳抗

恆春及滿州鄉居民曾於今年三月及十月聚集墾管處及大灣，訴求聚落劃出墾丁國家公園。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-28 22:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕營建署國家公園計畫委員會目前正審理墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通），墾管處在四通中提出分區將改為「管一、管二、管三」的作法，但恆春不少居民希望將既有聚落劃出國家公園，擔心營建署「強渡關山」，「國家公園區域住民權益促進會」號召千人，下月中將北上內政部大規模陳抗，並尋求屏縣府支持接手劃出後的聚落。

恆春及滿州鄉居民曾於今年3月及10月聚集墾管處及大灣，訴求聚落劃出墾丁國家公園，但四通從地方初審至送往營建署大會審查，都尚未針對「聚落劃出國家公園」審查，再次引發恆春半島居民怒火。

國家公園區域住民權益促進會理事長張昌益表示，「聚落劃出國家公園」是當地居民一貫訴求，但墾管處卻堅持「管一、管二、管三」的分區作法，進入國家公園計畫委員會審查後，就想強渡關山忽略「聚落劃出」聲音，簡直是另類黑箱作業。

張昌益說，北上陳抗主要訴求「恆春半島既有聚落劃出國家公園」、「反對以都市計畫模式審查國家公園」、「撤銷管一管二管三，回歸一般管制區」。

促進會總幹事王精誠指出，希望國家公園計畫委員會能支持一般管制區全面劃出、特別景觀區及生態保護區內既有聚落、私人土地、原住民傳統領域劃出及合法承租國有地劃出，並將建管權回歸屏東縣政府。

滿州居民老莊表示，國家公園管制下，住民房舍興建與修繕、農林牧生產事業、原住民族狩獵漁撈文化祭典等等攸關民眾基本權利皆受制於國家公園，「管一、管二、管三」跟原有一般管制區、特別景觀區、生態保護區分區方式比較，只是「換湯不換藥」，希望聚落劃出回歸地方政府管理。

有關墾丁國家公園四通中，屏縣府是否支持聚落劃出國家公園問題，屏縣府城鄉處表示，墾管處為四通權責單位，呼籲墾管處站在兼顧地區發展、人民安居及生態保育的基礎上辦理通檢，縣府尊重居民北上訴求且樂觀其成。

國家公園區域住民權益促進會2天1夜陳抗行程，將先到屏縣府尋求支持，北上後向各相關單位陳情，並前往立法院及內政部大規模陳抗，號召恆春民眾踴躍參與維護自身權益，全程免費參與，有意參與者可洽8861811。