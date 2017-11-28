今年瓜果增產1至3成 杉林「瓜瓜節」12月2日登場

2017-11-28 21:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市杉林區冬季產瓜種類、總量全國最多，今年沒有風災增產1至3成，杉林農會將於12月2日舉辦「瓜瓜節」，邀請民眾一起焢土窯、享用瓜瓜大餐。

杉林農會主任葉榮吉表示，杉林區得天獨厚，擁有好山好水，加上月光山屏障，冬季氣候溫和，相較於中、北部天氣轉涼，不適合瓜類生長，杉林最適宜在冬天種植瓜果類，被譽為「瓜的故鄉」。

農業局長蔡復進掛保證指出，杉林瓜果品質精美、口感絕佳，最具代表性是「紅孩兒木瓜」及「一品南瓜」聞名全國，尤其今年沒有風災大豐收，產量比去年增加1至3成，今年以苦瓜產量最豐，目前在台北批發市場的苦瓜，杉林農會占了5成以上。

杉林農會將於12月2日起，一連2天舉辦「瓜瓜節」，將以嘉年華會方式呈現，結合農村採瓜行程，延續去年最受歡迎的「焢瓜樂」活動，邀請民眾一起焢土窯，回味童年的懷舊鄉村記憶。

今年首度推出瓜瓜大餐，以4章1Q的安全農產，由總鋪師現場料理，提供民眾報名登記享用，現場還有植物盆摘親子DIY、瓜瓜創意雕刻展覽等，還能打卡、闖關、競賽送好禮，歡迎民眾共襄盛舉。

值得一提的是，杉林的瓜果除了食用外，還可用來創作、雕刻，發展文創產業路線，今年將推出廚師現場表演瓜瓜果雕，讓民眾有得吃、也有得玩，享受美食與藝術饗宴。