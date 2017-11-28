馬沙溝3D彩繪村揭幕 漁村風情童趣吸睛

2017-11-28 21:13

〔記者楊金城／台南報導〕漁村就是座戶外美術館的概念，雲嘉南濱海國家風景區打造將軍區馬沙溝3D彩繪村在今天揭幕，以「海洋」、「漁村風情」及「童趣」呈現馬沙溝漁村的藍色意象，共有36幅作品，馬沙溝居民希望3D彩繪村帶來觀光旅遊人潮。

馬沙溝第一期3D彩繪以「天馬行空」為主題，有9幅有趣的3D彩繪圖，在誠品書局創辦人吳清友的故居空地也畫有「開卷有益」3D彩繪，雲管處在第二期馬沙溝海洋世界3D彩繪投入近4百萬元完成最後拼圖。

馬沙溝3D彩繪村今天開幕，鄉親逗陣來熱鬧，雲管處處長徐振能還打扮漁夫角色行銷彩繪村。

徐振能表示，馬沙溝3D彩繪村融入社區建築，畫風充滿童趣，也設立貼心指標，讓遊客可沿著地上的藍色小魚指引尋找畫作，並在畫作前標示最佳攝影處，即可拍出有趣的3D照片，和遊客互動性高。

馬沙溝3D彩繪村以庄內李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，可能在大街上，或是在巷弄中，遊客就像在社區內尋寶，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，有別於一般彩繪村。

3D彩繪以《鯨彩馬沙溝》描繪海底世界最吸睛，還有大章魚的腳變成盪鞦韆，也有象徵招財的金庫金塊、在地的烏魚子畫作、漁港風景、穿超人裝的小狗。

雲管處說，除了看3D彩繪，遊客到馬沙溝也能品嘗古早味蚵嗲、烏魚子、乾蝦、炸吳郭魚等在地美食，並可順遊將軍漁港漁貨拍賣場「喊魚」、「北門婚紗美地」水晶教堂。