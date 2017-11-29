神拷貝北歐耶誕！星國極光、雪景美不勝收

站在被耶誕樹圍繞的小木屋旁抬頭看，可隱約看見迷幻的極光正在舞動。（Sylvia提供）

2017-11-29 07:30

〔記者簡亭宇／報導〕想避寒又想體驗過耶誕節的氣氛嗎？12月到新加坡旅遊是最好的選擇，這時節氣候最宜人且適合旅遊，不會讓人熱到滿身大汗。而在腹地不大的新加坡，要看到最具有該國辨識度的耶誕景色，非「濱海灣花園區」莫屬！此區域有著名的室內花園「花穹」與「擎天樹」，兩者皆為遊客到新加坡必訪的景點，每年11月開始，花穹內會開始布置耶誕燈節，讓大家提早感受耶誕節氣氛。

今年花穹內的耶誕節主題為「北歐風格聖誕花卉展」，設計師特地去北歐耶誕老人村考察，將當地的小木屋、北極極光特色搬回新加坡，新加坡網紅Sylvia說：「與一般間隔性表演的耶誕燈會不同，這邊利用高科技投影技術，常態性地在牆面製造出85米長的極光投影帶，絢爛帶點迷幻色彩的極光，渲染了花園的雪國氛圍。」接著，走出「花穹」，便能看到新加坡地標擎天樹，這邊會以「X’mas wonderland」為主題，舉辦類似耶誕市集活動，並在今年加入溜冰場、人造雪元素，讓人既能體驗冬季氣氛又不會感到寒冷。

此外，新加坡被喻為美食重地，擁有很多知名的國際美食，比較有預算的人不妨挑一間高級餐廳享受耶誕大餐，來趟美景美食雙享受之旅。