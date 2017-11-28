加速危老屋重建申辦效率 高市府今核准首例

2017-11-28 20:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府11月初領先全國公布危老屋重建作業要點後，陸續接獲民眾詢問，首件危老屋重建申請案今已核准，且從申請到核准只花8天，盼透過較高行政效率，讓民眾儘快改建危老屋。

高市都市發展局表示，依循都市更新程序的危老屋重建，受限於流程繁瑣，動輒耗時數年才能完成﹔內政部為簡化流程並增加重建誘因，另訂危老屋重建條例，更宣告明年要達到500案、1萬戶的政策目標。

高市府呼應中央政策，早在11月8日率全國之先，公告受理民間申請辦法，今並公布首見申請核准案。

都發局說明，該案位於青年、自強路口，原為6棟透天厝，經市府建管處認屬危險建物後已拆除﹔因其符合危險建物、且於危老條例施行3年內提出申請，故可獲百分之20容積獎勵，約109坪的基地，未來將改建為地上15層、地下3層的集合住宅。

為讓更多民眾瞭解危老屋重建程序及申請規定，都發局自12月起，陸續在鳳山、左營、三民、旗山與岡山等地，接力辦理5場說明會，將由專業人士解說，也將發放摺頁文宣資料供民眾索取。

首場說明本週六（12月2日）將在鳳山行政中心舉辦，邀請營建署代表及首件危老屋重建案例建築師，到場為民眾釋疑及解說申請要領，市府呼籲危老屋主把握政策利多，提出申請。

說明會詳情可電洽07-2010011轉106楊先生，或線上報名。