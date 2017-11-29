棒球迷必朝聖！ 來這裡化身一日棒球球員

2017-11-29 08:30

〔記者李惠洲／台中報導〕棒球是台灣的國球，每有棒球賽事時總讓許多人熱血沸騰。現在台中的「棒球故事館」除了有相關的棒球歷史文物，民眾還能在縮小版的球場內化身一日球員過過癮！

台中知名的洲際棒球場結合文創園區所成立的棒球故事館，其中一樓廣場可以看到豐富的棒球插畫紅磚牆，介紹許多棒球專業術語，相當吸睛。

走進裡頭，能看到棒球故事館的機器人館長「Pepper」，Pepper不只可以跟民眾互動，想知道台中相關的棒球歷史也能詢問它，藉此讓大家更深入了解棒球的世界。而一旁映入眼簾的是懷舊日本街道場景，日治時期日本人把棒球傳進台灣，因此用這樣的方式帶大家認識當時台灣熱愛棒球的環境。

隨著參觀動線往裡面走，就是民眾最愛的棒球主播體驗，不只有主播席可以感受當播報員播報球賽的樂趣，從主播台看出去還是個縮小版的台中洲際棒球場，裡面不只可以跑跑壘，還有提供球衣、球帽、小道具供民眾拍照使用，是大人、小孩最愛拍照與互動的場景。

棒球故事館裡也展示了許多棒球相關的歷史文物，像是金龍少棒隊當時在台中忠孝國小集訓時球員訓練的概念意象圖，以及知名球星王貞治的收藏、嘉農棒球歷史的文物展覽等，來棒球故事館不只可以獲得許多棒球的知識，也適合一家大小來拍照合影！

棒球故事館：（04）2422-8809，台中市北屯區崇德路三段835號（洲際棒球場票口旁）。門票：全票100元、學生票和團體票70元