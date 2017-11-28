戴斗笠報新聞、彈珠台打倒共匪 台史博特展看戒嚴

2017-11-28 19:49

［記者劉婉君／台南報導］今年為台灣解嚴30週年，國立台灣歷史博物館今起推出「挑戰者們：解嚴30週年特展」，帶民眾看見戒嚴下的台灣人民生活，並向在台灣民主道路上勇於正面突破戒嚴禁忌的挑戰者們致敬。

1949年5月19日，台灣省政府發佈戒嚴令，一直到1987年7月15日，總統令宣佈解嚴，政府在戒嚴時期的嚴密控管，深入人民的生活，台史博特展將展場布置成客廳及戲院、街景的情境，以記錄了戒嚴痕跡的文物、史料與影片，帶觀眾走入戒嚴下的生活。

戒嚴時期，男子蓄長髮、穿大喇叭褲、奇裝異服、女子穿太短迷你裙都會被取締，1972年一整年，台灣就有8萬2743人因此被取締，而同年2月5日，城中分局取締人數就有530人。

當時就連彈珠台也設計成「打倒共匪」，除了是娛樂也不忘愛國，另有一說是流動攤販為了要避免警方取締，因此在彈珠台上寫上標語，迷你的人形立牌也設計成共匪的模樣，希望反共能讓警方不取締。

1989年，電視新聞還是3台的時代，地下新聞台「綠色電視台」主播戴著斗笠半遮臉播報新聞，以躲避警方查緝，讓民眾知道街頭挑戰者們抗爭的真相，更記下台灣社會運動強烈衝撞黨國體制的重要時刻。

今天的開幕活動邀請金曲歌王謝銘祐演唱台南作曲家許石的〈新台灣建設歌〉及自創曲〈行〉、〈日子〉，用滄桑、溫暖的歌聲，唱出台灣的曾經、土地的關懷以及對台灣的期許。

特展展期至明年6月24日，展覽期間也串聯國家人權博物館籌備處以及能盛興工廠、聚珍台灣、台南新芽協會、五條港行號等台南團體舉辦影片、講座、音樂、版印活動，民眾可在活動地點及楊逵文學紀念館、成功大學、國立台灣文學館等處集章，完成集章即可兌換台史博精選4大好禮、共220個名額，相關資訊可至台史博官網查詢。