台灣首部飛行人文電影 「3904英呎」12月上映

台灣首部飛行人文電影「3904英呎」 ，電影將在12月上映，主要是台灣唯一一間安捷飛航訓練中心與華信航空協助拍攝。（記者姚介修攝）

2017-11-28 19:49

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣首次以「飛行」為主題的人文電影「3904英呎」將在12月上映，拍攝過程由台灣唯一的飛行學校安捷飛航訓練中心協助拍攝，很多飛行愛好者引頸期待。

這部電影是由安捷飛航訓練中心與華信航空贊助拍攝，也是台灣人文電影導演王重正執導，「3904英呎」劇情主要描述女主角對飛行懷抱著無限熱情，為一窺美麗又神秘的台東卑南聖山、高度3904英呎的都蘭山，投入飛行訓練、勇敢追求想飛的夢想。

台灣首次以「飛行」為主題的人文電影，希望能藉此鼓勵更多人追逐自己的夢想，同時也重視台灣發展自己的航空人才的培育。

3904英呎是一齣充滿著家人或愛人間的愛與羈絆，與脫離舒適圈追求夢想、活出自己生命的勵志故事。王重正說，人文電影就要拍出真實的樣貌，也因此除了許多場景以三機同時拍攝，全片不使用任何特效，只希望觀眾感受到這股切實地存在，讓觀眾知道，「你，也可以是故事的主角」。

安捷飛航訓練中心總經理高健祐表示，為支持台灣本土文化藝術，並推廣台灣國際水準的飛行訓練，安捷飛航訓練中心特別全力支援拍攝，為的就是希望讓世界看見台灣。

過去台灣沒有飛行學校，學習飛行必須冒險遠赴重洋，安捷飛航訓練中心結合世界各地訓練專家規劃在台建校，提供航空公司訓練導向的飛航訓練並與在地航空公司緊密合作，提供高品質的飛航人才，讓愛好航空的愛好者一圓飛行生涯夢想。

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