桃市社大可修大學學分 南亞技術學院認可42課程85學分

2017-11-28 20:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新楊平社區大學今天與南亞技術學院簽訂學分抵免合作書，市府教育局長高安邦、台師大非正規教育課程認證中心主任張德永都出席，新楊平社大爭取42課程共85學分可以抵免南亞技術學院的學分，讓有志終身學習及取得大學文憑的民眾多一個進修的管道。

高安邦表示，桃園市共有16所大專院校，軟硬體設施及師資資源豐富，市府訂有知識城推展的辦法，鼓勵大學和在地學校及社區大學能相互結合，共同建構辦學特色，為了更積極促進資源整合，這次依據教育部的法令，由台灣師範大學負責師資及課程認證，與新楊平社區大學合作簽訂合作意向書，讓想獲得正式文憑的社區學員，能有更多的學習機會。

南亞技術學院校長簡仁德表示，終身學習已是不可擋的趨勢，學校願意建構起終身學習平台，學校除了可依規定承認社大師資和課程，也邀請大學專業師資到社大開課，善盡社會的責任，落實桃園知識城的理念。

新楊平社區大學校長唐春榮也說，社大的學員以中高齡為主，其中高中職以下學歷的人數約占50％，在社大養成學習習慣後，漸漸的發現自己的不足，陸續會參與空大或在地大專院校的進修教育課程；如今新楊平社大申請通過師大非正規認證課程累計約181門課程，每期招生約占總課程數的4分之1，透過和南亞技術學院的合作機制，可邀請更多優秀的師資到社大開課，也可提供學員再進修的管道，創造多贏的辦學成效。