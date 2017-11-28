台南柳營代天院王船出廠 12/4凌晨1點燒王船

2017-11-28 19:29

〔記者楊金城／台南報導〕不靠海，以全台最內陸王船醮典著稱的柳營代天院王船醮典，今舉辦丁酉科王船出廠，由信眾以粗繩將王船拉出王船廠到王船地就定位，將在12月4日凌晨1點送王（燒王船）。

代天院奉祀遊王公，每三年一科王船醮，丁酉科「遊王號」王船長41尺6、寬12尺、中桅高36尺，造價約85萬元，這是67歲造船師父林良太為柳營代天院製作的第8艘（科）王船。林良太為台南西港慶安宮、北門三寮灣東隆宮等南部地區大廟製造超過150艘王船。

代天院丁酉科三朝王船醮典在柳營、新營、鹽水、六甲信仰地區是宗教盛會，17個村庄已在代天院前豎立17支燈篙，將在農曆10月13日起鼓入醮，送王（燒王船）在農曆10月17日丑時（國曆12月4日凌晨1點）。

代天院主委盧朝仁、爐主鄭百成、王船長陳進雄、市議長賴美惠、市府秘書長吳欣修、柳營區長李宗翰等人今為王船剪綵後，在法師帶領下為「遊王號」王船開光點眼。

隨後「開水路」，王船出廠，2百多位信眾以3條粗繩將王船拉出王船廠，在廟前廣場的「王船地」就定位，拉船距離約60公尺，花了半小時完成，接著安座三支船桅、船上的媽祖廟、王府，將在送王前接受信眾參拜王船、添載金紙、船上生活用品以求福氣。

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