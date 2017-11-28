一例一休垃圾減收？這裡卻要新增夜間垃圾車定點收運

2017-11-28 19:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕勞基法再度修法引發勞資間的針鋒相對，但在今年初一例一休甫上路時，許多鄉鎮市清潔隊順勢以加班費為由增加停收日，成為「週收5日」，但屏東縣東港鎮現在卻逆勢增加定點收運服務，為了擺脫「最髒」污名就是因素之1。

相較許多鄉鎮市在一例一休初上路時以此為由增加停收天數，東港原本就固定休週三、週日兩天，現在卻決定在一例一休體制下增加排班定點收運，12月1日正式上路。

東港鎮是屏東縣內3大鎮之1，近年因為觀光及海產業發達，遊客、人口眾多，加上工商活動屬屏東縣內較為發達地區，也有不少居民於高雄從事3班制工作，卻常因上班時間致垃圾無車可丟，伴隨來的卻是垃圾隨手亂丟，而騎車赴其它路線丟垃圾除不便還有行車風險，也有不肖民眾貪圖方便，認為無垃圾車等同可亂丟垃圾，更有甚者，見船頭里、嘉蓮里等空地無人看管，就逕自丟棄大型家具

部分人離譜行為導致環境髒亂卻影響全鎮，以往環團「環保媽媽」評比，東港常名列「最髒城鎮」，鎮長徐志雄為讓污名不再跟著走並兌現政見，籌劃定點垃圾車，供跟不上垃圾車腳步的居民丟垃圾，洗刷「污」名。

東港鎮公所表示，規劃週一、四、五的晚間8點在東港河堤公園公廁旁停等1小時收運垃圾；另外，週二、五、六晚間，興東四街147號、東港國小後方、東隆國小後門、中山國宅籃球場、東港郵局及嘉漁街138號前等6個地點，暫停15分鐘方便剛下班民眾丟垃圾；有的地點伴同資源回收車，詳細時間、地點可上東港鎮公所官網查詢。

東港前年開始不再蟬聯「最髒城鎮」，東港鎮更成今年防疫績優獎的唯1鄉鎮公所，清潔隊長陳正峰指出，新措施方便居民倒垃圾，但仍呼籲環境要居民共同努力，也盼能洗刷東港鎮以往的污名。

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