新莊老街警分局長舊宿舍將拆？地方文史團體籲保留

位於新莊老街巷弄、具備85年歷史的新莊分局分局長舊宿舍面臨拆除命運，地方文史團體呼籲保留。（記者葉冠妤攝）

2017-11-28 19:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市新莊老街、具備85年歷史的新莊分局分局長舊宿舍面臨拆除命運，預計規劃成公園綠地，新莊在地文史工作者今天高聲呼籲保留，並要求新北市文化局重啟文資審查，唯有保護老街特色資產，才能真正發展老街。新北市文化局回應，目前仍在報拆程序中，公園綠地僅是選項之一，「不急著拆！」

興建於民國21年的新莊分局分局長舊宿舍，位於新莊捷運站步入新莊老街的主要巷弄，更鄰近日治時代的郡役所（現為新莊派出所）以及被登錄為歷史建築的武德殿，因建物閒置多年，新北市警察局今年決議報拆，並由新北市城鄉局將該地列入「新北綠家園專案」，日前經由新北市府市政會議通過，送往議會審查。

新莊老街永續觀光發展產業聯盟召集人陳健一表示，老街文化底蘊豐厚，但幾棟有歷史感的日式建築卻落入荒廢、待拆困境，當各地紛紛投入活化老屋，唯獨新莊逆其道而行，將特色建物剷平、抹殺重要的空間記憶？他呼籲文化局應做妥善整體規劃，「公家老屋一個都不該少！」

新北市文化局副局長于玟說明，分局長舊宿舍為新北市警察局財產，今年文資審議委員曾現勘，因宿舍經過多次翻修、增建，已失去原本建築樣貌，委員因此認定舊宿舍不具備文化資產，但也提醒入口處的雨淋板牆、部分屋架、大黑柱等都具有保存價值。

于玟表示，雖然市政會議已通過報拆案，但後續還需經議會同意、編列預算等程序，由市府跨局處與地方團體組成的新莊廟街周邊環境改造推動平台也還在討論此案，「還沒有定論。」于玟強調，雖分局長舊宿舍不具文化資產身分，但文化局仍希望保存地方的共同記憶，留下在地故事。