桃園青埔足球場啟用 全國首座符合4種不同賽制標準

「桃園市立青埔足球場」啟用，足球小將見到足球場好大、興奮開踢。（記者李容萍攝）

2017-11-28 19:41

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區青商路、青文路口的「桃園市立青埔足球場」，今天舉行落成啟用典禮，鄰近國小足球小將到場開心開踢。

市府副秘書長邱俊銘表示，這座足球場占地2.7公頃，可以劃設2座5人制足球場，8人制足球場及11人制足球場各1座，是全國第一座可以符合4種不同賽制需求的標準足球場地，還規劃球員休息區、行政球舍、停車場等設施，不僅能提供給鄰近學校作為足球教學或集訓場地，加上地理位置接近桃園國際棒球場，將吸引更多熱愛運動民眾看比賽，對桃園推廣足球運動很有幫助。

邱俊銘說，桃園市為發展足球運動，選定中壢青埔地區設置首座標準市立足球場，現址是未開闢的學校用地，為活化土地資源，由體育局、教育局簽訂土地委託管理契約，興建市立足球場。

現任桃園市體育會足球委員會總幹事的潮音國小校長鄭家興也說，市轄足球隊越來越多，國小有30所、97隊，國中有8所，高中現有六和高中、龍潭高中2所，再爭取武陵高中、大園高中加入銜接教育。

目前足球場四周圍籬因應管理需求暫不拆除，將運用明年度預算，施作第二階段圍網改善及綠化作業；市府積極籌辦108年全國運動會，屆時青埔足球場將作為全運會場地，希望足球場啟用後帶動更多人參與足球運動，讓桃園足球有更好發展。