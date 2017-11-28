便捷交通新選擇 三鶯地區擬引進電動自行車

電動自行車將在三鶯地區，比照YouBike方式設置租借站，提供民眾多元選擇。（記者翁聿煌攝）

2017-11-28 19:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕「第5屆北大風華音樂饗宴音樂會」將於12月2日在新北市客家文化園區舉辦，策進會還與電動自行車廠商合作，希望在北大特區推展電動自行車，連結三鶯地區的休閒景點和行政機關，提供便捷省時的交通新選擇。

北大特區聯合策進會理事長陳怡瑾說，三峽區有傳統社區和新移入住民社區的差異，聯合策進會希望藉由舉辦活動，邀請三峽區居民共同參與，逐漸凝聚對未來發展的共識，也促進老中青三代的情感融合，因此再次於12月2日舉辦北大風華音樂饗宴音樂會，邀請大家共賞。

陳怡瑾說，音樂會以「北大特區智慧城市」為出發構想，策進會也促成國立台北大學「電機資訊學院」、「大數據與智慧城市研究中心」與企業產學合作，推動電動自行車計畫，音樂會當天下午5點，將在遠雄海洋公園和桃子腳國中小兩處地點，免費提供100輛電動自行車免費提供參加音樂會民眾代步。

電動自行車廠商指出，電動自行車看好三鶯市區的遊憩和交通需求，計畫於明年3月在三鶯區比照YouBike建置電動自行車租借站，提供較YouBike更省力和快捷的新選擇。

業者指出，這款的電動自行車採用電池輔助動力，達到使用者輕鬆與耗電低雙重優點，內建GPS和電子圍籬系統，確保自行車不會被隨處棄置，適合民眾於較大範圍的遊憩和通勤需求。