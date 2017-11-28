醫病》睡不好以為更年期 竟是肺腺癌4期

2017-11-28 19:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕54歲林姓婦人5年前感覺睡不好，右腋下方感覺壓痛，以為是更年期影響、不以為意，參加公司健檢竟發現罹患肺腺癌第4期，且轉移到肋膜造成積水，歷經標靶治療復發、化療不佳，去年再接受新一代標靶藥物，控制良好，存活期已超過一般30個月，抗癌有成也活得精采，學畫、學太極拳，現在還是個美魔女。

中山附醫腫瘤內科主任、胸腔內科醫師吳銘芳指出，肺腺癌10年前只有化療時，使用化療能活12至14個月，部分老人不適合化療只能活2、3個月，整體存活率僅5％，後來標靶藥可延長壽命，但約有6成患者在服藥1年後產生T790M基因突變，出現抗藥性，現在針對這類基因突變患者，今年上市第三代標靶平均可延長26個月，患者活得更久、更好，但必須自費、且價格不斐，民眾可評估服用，現在醫藥進步，會有新療法，不要放棄希望。

林婦回憶當時公司健檢做肺部X光檢查發現有結節、需要再觀察，但一夜睡醒多次、右腋下也惡化會脹痛，進一步就醫檢查，竟已經肺腺癌第4期，她無法接受從來不菸不酒、飲食清淡、生活作息正常，竟然罹癌。

她說，尤其化療時更是嘔吐、腹瀉、食不下咽等副作用，暴瘦6、7公斤，感覺生不如死，但在家人支持陪伴下，勇敢抗癌做「3+1」調整飲食、適當運動、保持心情好，加上配合醫師治療，對抗癌症。

吳銘芳也提醒，台灣肺癌患者逾60%是肺腺癌，而肺癌病人有過50%是不抽菸者（90%女患者及40%到60%的男患者都不抽菸），且早期症狀不明顯，60%的肺癌患者出現久咳不癒、呼吸急促、胸痛、咳血時多已晚期，提醒肺癌高危險族群應早期篩檢，而發現有咳嗽超過3個月也要盡早就醫。