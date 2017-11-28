賴揆點名「接地氣開發」 大鵬灣明年辦賽道飆歌

大鵬灣賽道音樂節跑道開唱，現場有車展、露營還有路跑。（記者陳彥廷攝）

2017-11-28 19:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長賴清德日前視察大鵬灣國家風景區發展狀況，點名開發順序錯誤致不如預期，大鵬灣國際開發公司（簡稱大鵬灣公司）為吸引人潮，今天踏出首步，宣布明年將舉辦「大鵬灣音樂節」，在春吶前先吸客，國際級賽道內有滅火器等樂團飆歌，供民眾聽歌、露營、路跑是國內創舉，該公司總經理林學智強調，將以「接地氣」方式發展大鵬灣。

大鵬灣國家風景區成立逾20年，但開發腳步緩慢遭外界詬病，賴揆認為大鵬灣有國際景點潛力，但至今未綻放很可惜，被點名的大鵬灣公司別出心裁，今天在賽道上由特斯拉電動休旅車和奧迪R8載著屏縣府觀傳處長黃建嘉及大鵬灣管理處長許主龍霸氣登場，象徵大鵬灣觀光起飛，久違晴空湛藍點綴香車美人。

林學智表示，大鵬灣公司進駐10年，坦言外界除認為開發慢，賽車屬高端小眾，為打破隔閡，開放國內唯一合法賽車場，結合賽車、路跑和音樂，讓所有族群都能體驗與往常截然不同的體驗，成春吶前的另個亮點，他也強調未來將更積極透過活動讓周遭居民了解大鵬灣。

鵬管處長許主龍則表示，賽道於100年營運，但賽車場活動與外界總是有層藩籬，現階段也缺乏聚客力，希望透過音樂節的難得機會，將賽道文化、週邊風景併同行銷，鵬管處希望未來透過這個指標性，再配合後年的國家燈會，讓民眾產生期待，成為國際景點。

屏東縣政府表示，墾丁春天有春吶，現在冬天有大鵬灣賽道音樂節，讓喜愛音樂的民眾又多1個選擇。賽道音樂節當天中午即可入場，下午2點到4點是路跑活動，路跑賽道2圈，下午4點到晚上10點是演唱會；民眾購買的每1張票都將捐出20元給華山基金會及伊甸社會福利基金會，希望全國民眾一起來響應作公益。

大鵬灣公司將邀請滅火器、宇宙人、旺福、激膚、P！SCO、大象體操等知名樂團輪流演出。演唱會之後，S彎道將上演「星空電影院」，並有「夜宿賽道」活動，只要購買4張團體票（路跑或演唱會）以上即贈送1個夜宿位置，讓民眾徜徉在青翠草地上仰望星空，僅120個位置，數量有限；直線道也有舉辦無動力趣味比賽、音壓比賽、兒童小超跑、食美市集等活動，詳情都可在大鵬灣賽道音樂節的粉絲專頁查詢。

這次的門票共分為路跑900元（含演唱會），報名窗口在伊貝特報名網；演唱會門票500元，購票窗口在寬宏售票網。另外東港、林邊居民持身分證於1月20日當天現場購票只要半價250元，如攜帶1名12歲以下孩童，該名孩童免費入場。