煮蛋、泡腳還能泡湯 清水地熱將成全台首座地熱環教園區

用地熱水煮蛋、煮玉米是清水地熱公園的特色。（記者張議晨攝）

2017-11-28 18:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府爭取中央經費補助，投入3千萬元經費，整建清水地熱公園賣店及停車場等，預計明年元宵節過後封園，暑假前完工開園；另外，地熱公園第4期改善工程也送觀光局審核，爭取7千萬經費。縣府強調，待地熱公園工程全數底定後，將與鄰近的清水地熱發電廠結合，成為全台「首座」兼具發電、地熱環教的遊憩園區。

縣府第3期環境改善工程規劃，將於園區第1、第2停車場興建連絡橋，方便遊客通行；現有的管理部、販賣部，也將整修再造，擴充地熱園區的室內空間，並開放在地農友進駐，推銷宜蘭特色農特產品。

縣府工旅處副處長池騰聯說，目前停車場聯絡橋已在施作，考量工區分配，聯絡橋完工後，地熱公園暫定於元宵節過後封園整修，明年暑假前完工開園。

除已發包第3期環境改善工程外，據了解，縣府近期也將第4期計畫提交觀光局審核，並獲觀光局支持，預計近期將有好消息，若經費爭取順利，第4期工程最快可在後年完成，將規劃溫泉湯屋等各類新遊憩設施，讓民眾泡湯。

此外，上游清水地熱發電廠，今年7月縣府也與民間公司簽約，以BOT及ROT案設置地熱發電廠，並規劃設有地熱教育館。

池騰聯說，未來地熱公園與商轉後的清水發電廠，將結合成為全台首座、總面積達13公頃的地熱、綠能環教園區，讓地熱公園不僅可煮蛋、泡腳，還兼具環境教育意義。