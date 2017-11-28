以兩道菜獲「金手獎」 可直升科大任她選

2017-11-28 18:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市永平工商參加全國商業類學技藝競賽，與來自全國194所學校、1062位選手同台競技，在中餐烹飪、餐飲服務、烘焙3項職種拿下1金3優勝及餐飲服務職種的團體獎。

永平工商校長黃耀祿今天表示，獲得「金手獎」佳績的李思儀，以兩道作品都拿下高分贏得金手獎，可以直升任何一所科大，其他獲獎選手也擁有技優保送或甄審加分的權利，為校爭光。

李思儀在現場實作比賽的指定菜「香酥芋泥鴨」，考驗火候的掌控，也考拆骨能力，是道極具難度的菜色，但刀工是她的強項，火候拿捏又準確，把芋泥鴨炸得外酥內軟外，還做出色香味具佳的「時蔬（糯米）珍珠鴨丸」，打破以豬肉為主的傳統料理方法，將鴨肉的鹹鮮結合時蔬，搭配糯米的軟Q口味佳，贏得評審青睞。

參加餐服職種競賽的楊梓凌，對於餐飲場外服務有很大憧憬與目標，一年級參加王品盃托盤賽曾獲最佳微笑獎；徐珮娟是位抽籤選手，把握每分每秒求勝，她和楊梓凌在練習過程中互相扶持，獲得優勝並得到餐服團體獎的殊榮。

獲得烘焙優勝的張秝綈，此次比賽題目為「生乳卷」，創意主題須符合「最有商業價值的產品」，她以近兩年非常流行的雙色蛋糕淋面技法，簡潔充滿時尚感，內餡以生乳調配覆盆子做出酸甜滋味，再用絢麗的巧克力花作為上層裝飾表現出色。