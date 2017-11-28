窗戶加上導風板 教室不用開冷氣就很涼

埔墘國小圖書教室的窗戶加上導風板，可以達到交流降溫效果。（記者翁聿煌攝）

2017-11-28 18:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第二座「COOL能綠學校」今天在板橋區埔墘國小開幕，埔墘國小的「COOL能綠學校」以「綠能科技」節能、儲能、創能及智慧系統整合，打造「紙圖書教室」，裡面的桌椅、書架、桌遊等都是由正隆基金會捐贈的「回收紙板」製成，而且以特製的導風窗戶來加速空氣流動及降低室溫，達到節能減碳功效。

教育局長林奕華說，夏季溫度炎熱，教育局鼓勵各校發揮創意，打造綠能學校，兼顧學習環境的舒適性，並且實現生活減碳，達成愛護地球、珍惜資源的教育目標。

埔墘國小校長陳維穎說，學校最新啟用的「紙圖書教室」除了桌椅、書架等都是由「回收紙板」製成，另申請教育部永續校園局部改造計畫，進行「校園微氣候」監測，透過「通風、對流、導風」的概念，客製化6種不同的窗戶形式、加裝隔熱板、降低書櫃高度，有效的降低圖書館室內溫度，完工至今已經20個月沒有開過冷氣，教室內並利用「能資源管理系統」定時監測用電量，將數據即時反應在電視牆，螢幕中有一隻可愛的北極熊會因為用電多寡而呈現出不同的表情，以多元互動的方式教導孩子節能減碳的重要性。

埔墘國小師生從身體力行節能減碳中收穫滿滿，小朋友參與討論什麼樣的窗戶可以讓最多的風吹進圖書館，讓能源教育科技化、生活化、趣味化，達到最大的學習效益。