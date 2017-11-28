人文國中小疑爆弊端 宜蘭縣府確定解約

2017-11-28 18:27

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮人文國中小遭投訴，有家長指控學校欺瞞家長，收費不但沒進校庫接受監督，還流入經營學校的人文展賦教育基金會中，用途不明，縣府今天召開教審會，確定明年與基金會解約。

宜蘭縣政府教育處從今年6月陸續接到18件投訴，指控宜蘭縣頭城鎮人文國中小有不法情事，教育處從7月開始實地訪查，根據專案小組的查察，「財團法人人文展賦教育基金會」，以及受託學校「宜蘭縣立人文國民中小學」，共有4項疑似違法和18條缺失項目。

縣府指出，針對人文103至105學年度之課程、人事、經費收支等面向實地訪查後，發現人文違反公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例、宜蘭縣各級學校委託私人辦理自治條例、宜蘭縣立人文國民中小學校務特許委外辦理行政契約書規定，導致縣府及學生蒙受嚴重損失，因此提請教審會進行審議終止行政契約，今天縣府舉行教審會，委員達成共識解約。

教育處表示，4項違法包含助學金收費不符合程序，也未報縣府核准；有學生雖然設籍宜蘭，但是卻沒有在頭城人文國中小上課，而是在台北市民宅；教師帶領學生出國海外學習，新增外聘教師費用卻要家長負擔；基金會以捐贈名義行收費之時，向學校家長收取費用，且費用交由基金會使用，疑有營利行為。

宜蘭縣政府表示，縣府政策持續推動實驗教育，將忍痛決定中止合約，教審會委員認為，校方相關缺失沒有立刻改善，會對學校發展不好，縣府站在學生受教權和老師權益，依照中央相關規定解約，接下來縣府會提接管計畫，基於保障學生和老師權益，做出最妥適的接管。

教育處指出，完成接管動作前，校內學生和老師學習權益和工作權益，這個學年前都會受到保障，延續課程和教學，預計明年8月1日新學年開始前完成接管動作，後續會研議如何延續實驗教育，是否還會以公辦民營方式委託，都還要做後續討論。

人文國中小家長會副會長翁凰真說，難過，很沮喪，真的很難接受，心裡也很難過，他們也在想還能繼續做些什麼努力，關心後續小孩的受教權和老師的工作權益，後續的部分。

人文國中小校長馬駿良表示，不能接受這樣的結果，會再對結果進行申訴，雖然解約對象是基金會，但是學校的老師和學生後續怎麼處理，希望教育處能有妥善的安排，學校也會陸續跟教育處討論。

馬駿良指出，很多情況是透過家長會議，遵照多數家長意願達成的決定，不代表是違法的，比較像是一般後援會的處理方式，學校詢問家長是否願意代收代辦，有些教材由家長方處理，說是違法有點太過度解釋，而且台北本來就設有行動學習的駐點教室。