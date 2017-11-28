未來「安寧」趨勢 走入社區、在地安養

2017-11-28 18:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕人生最後的「安寧」階段，是現在大多數人能都有的觀念，但目前安寧仍以醫院及安養機構為主，有許多慢性病患者在醫院接受治療後，就會返家或是到安養中心，但當身體有許多不適時，又會再猶豫是否要再叫救護車回急診，因此，醫院走入社區及安養機構，是未來趨勢，能讓病患在生前最後階段仍有尊嚴。

奇美醫學中心奇恩病房主任謝宛婷指出，台灣現有健保提供安寧照顧模式分為安寧病房、在其它病房或急診與原科別醫師共同照顧的安寧共同照護，以及在家或是機構中接受居家訪視的安寧居家照護，這三者都有相對應照護模式，但仍會產生，需要安寧照護者未受醫師進行末期判定，若照護機構沒有提供訊息，病患就無法在妥善情況下得到心靈的照顧。

另外，現行機構人力負荷過量和擔憂糾紛狀況下，又加上沒有足夠的繼續教育與安寧進階照護學習及溝通，機構常常拒收末期病人，要不然就是為了防跌或是防自拔管路將住民強力約束，或一有病況便叫救護車把住民送到醫院，導致病人受苦.家屬疲累不堪，或已屆臨終，卻因機構不接受病人在原地善終，病人還得折騰地回到醫院，因此「在地安養」及「社區安寧」也成了未來趨勢。

現在各縣市醫院都有不同的做法，協助需要安寧患者在健保給付的費用外，得到更妥善的照顧，能有尊嚴的走完人生最後一程，謝宛婷表示，奇美醫學中心以長期累積的安寧居家照護經驗為基礎，由安寧居家護理師在收案的過程中，發掘有意願進行安寧與善終照護的機構，由緩和醫療中心醫護主管等直接前往機構進行環境瞭解與合作照護安寧病人的細節討論，安心的支援，減少慢性病的臨終患者需不斷坐救護車的次數。