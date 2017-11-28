明年將嚴禁！市售3成洗面乳、4成磨砂膏仍含塑膠微粒

2017-11-28 18:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠微粒產品恐危害海洋生態環境，環保署日前已公告自明年元旦起禁止製造、輸入相關產品，明年7月起禁止販售，不過環保署今抽查市售未來將列管產品，發現市售洗面乳仍有3成、磨砂膏更高達4成含有塑膠微粒，環保署表示，明年1月就會開始稽查，違反規定的製造業者將可處6萬至30萬元罰鍰。

台灣蠻野心足生態協會研究員孫偉孜提醒，若看到產品成分含有 POLYETHYLENE（聚乙烯）字樣，就是塑膠微粒，不要購買。依據他們過去抽查經驗，市面上含塑膠微粒產品這類產品都會標榜含有柔珠、深層去角質或天然去角質的成分，這些就是塑膠微粒，高達9成5都是聚乙烯，進入海洋後就成為食物鏈一部分，還是人類自己受害。

原本環保署去年8月提出明年7月起禁止製造、輸入含塑膠微粒產品，2020年起禁止販售，成為亞洲第一個宣布禁塑膠微粒的國家，但後續韓國提出相關禁令是明年初就生效，引發民間憂慮台灣將成禁售產品的傾銷對象，環保署後來採納各方意見，調整為與韓國同步自明年初生效。

不過雖然禁令即將生效，但目前仍有相關產品在市面上流通，根據環保署抽驗60件市面商品，包括沐浴乳、洗髮乳、牙膏、香皂、洗面乳、磨砂膏等，發現其中15件洗面乳中仍有5件含塑膠微粒、15件磨砂膏就有6件含有塑膠微粒，不合格比例分別為3成及4成。

環保署廢管處長賴瑩瑩明確指出，明年1月起將全面稽查受管制產品的製造業者，並優先抽驗疑似含塑膠微粒的產品，違者可罰6萬至30萬元罰鍰。明年7月起會針對通路廠商進行抽檢，若仍有販售的情況，販賣業者將處以1200至6000元罰鍰。