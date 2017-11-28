台中城「新年音樂會」 明年元旦台中國家歌劇院登場

明年元旦台中市將在台中國家歌劇院推出屬於台中城的「新年音樂會」。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-28 18:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市將有自己的新年音樂會！台中市明年元旦將與台中國家歌劇院與國立台灣交響樂團推出「2018新年音樂會」，台中市林佳龍指出，盼未來新年音樂會成台中品牌，讓大家過新年不只跨年，也有新年音樂會可選擇。

林佳龍今日下午與台中國家歌劇院藝術總監王文儀、國立台灣交響樂團團長劉玄詠等人攜手宣佈將舉辦台中新年音樂會的消息。

林佳龍說，「2018新年音樂會」結合國立台灣交響樂團在台中國家歌劇院演出，首次的新年音樂會呼應台中世界花卉博覽會活動，邀請大家共同聆聽花開的聲音。

他強調，台中國家歌劇院、國立台灣交響樂團都在台中，期待新年音樂會建立品牌後未來形成傳統，往後迎接新年除有跨年晚會外，也能帶著親朋好友參與新年音樂會，讓新的一年充滿美妙樂音。

除有新年音樂會外，另與台中國家歌劇院合作舉辦「藝術嘉年華」活動，林佳龍說，不僅讓在地文化藝術團體演出，也是扶植藝文人才最具體與直接的作法。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，此次活動也是歌劇院創全國首例，由國家級的藝術組織與市府全面合作舉辦；國立台灣交響樂團團長劉玄詠也稱讚市府近3年來，致力串連台中市所有的藝文活動，讓藝術在地化也相互連結，呼應中央文化部的政策方向，首次的新年音樂會也提供在地人才表演舞台，期待精彩的演出與更多民眾分享。

台中2018新年音樂會將在元旦下午二點半舉行，由名指揮家張佳韻率領國立台灣交響樂團，攜手與2位獲國際大賽肯定、新生代古典新銳小提琴新銳林品任及鋼琴家陳世偉同台演出，以「怡然自得」作為音樂會主題，迎接2018台中世界花博，演出曲目包括韋瓦第的《四季》、葛利格的經典《皮爾金》組曲、西班牙作曲家納瓦羅作品《解放者》等，與民眾共同迎接新年。