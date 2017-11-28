全國語文競賽 明道中學4人獲獎

2017-11-28 18:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕教育部於25日起共3天辦理「106年全國語文競賽」，而明道中學所推派的學生選手分別摘下閩南語朗讀高中組第1名、國語演說高中組第2名、國語字音字形高中組第3名、閩南語字音字形國中組第4名。

「106年全國語文競賽」於11月25至27日在台南舉行，全台共有2094位成人和學生代表參賽，競逐演說、朗讀、字音字形、寫字、作文等5個賽項榮譽。

明道中學有4位學生獲獎，分別為「閩南語朗讀高中組第1名」的高二學生張芳瑜、「國語演說高中組第2名」的高二學生孫鐿榛、「國語字音字形高中組第3名」的高三學生翁子穎、「閩南語字音字形國中組第4名」的國一學生陳翔愷。

獲得「閩南語朗讀高中組第1名」張芳瑜，為了能獲獎，培訓期間，每週犧牲2個半天的正規課程學習，對朗讀文章反復做記，每篇文章皆練讀超過10次以上，比賽前一週的集訓，芳瑜甚至因為感冒未癒，紅著眼眶忍著淚水，以「打斷鐵骨顛倒勇」的意志將關鍵語調練到到位為止，拚搏的意志和決心讓老師相當感動。

獲得「閩南語朗讀高中組第1名」，而她感謝指導老師孫素貞、培訓師長團隊、家人與同學一路的支持、鼓勵。

獲國語演說高中組第2名的孫鐿榛表示，國語演說除了平時的說講練習，更要於日常生活中蒐集資料和故事，在30分鐘內組織材料，相當具有挑戰性。

比賽中，孫鐿榛抽到的題目為「如何辨識網路訊息」，遂以保持警戒心、篩選優質網路媒介和多元視角辨識來解題，並於演說中加入網路實驗和酸民文化，能獲得評判的青睞。

國語字音字形高中組第3名的翁子穎於每次練習皆全力以赴，盡力讓成績維持在最好狀態，子穎感謝培訓老師的指導和同組競賽選手的集訓陪伴與砥礪，讓自己在全國賽的舞台獲得佳績。

閩南語字音字形國中組第4名的陳翔愷寫字速度較快，在集訓期間，陳翔愷則練習寫慢、寫端正，讓調號位置、拼音字母及國字筆畫更加精確標準，終於在比賽時寫出一手好字，陳翔愷說，未來將勤加練字，希望能繼續為台中市爭取榮譽。