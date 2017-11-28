全國語文競賽 彰化女中拿下演說冠軍、作文亞軍

彰化女中在全國語文競賽表現優異，高三學生林楦純（圖右2）在黃琬甯（圖右）老師指導下，拿下高中組演說冠軍；高二學生黃品恩（圖左2）在林怡君（圖左）老師指導下，拿下高中組作文亞軍。（記者劉曉欣攝）

2017-11-28 17:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太強了！彰化女中拿下全國語文競賽演說冠軍、作文亞軍，比賽得主全靠著大量閱讀累積厚實的文學底子，才能在高手如雲的全國賽當中，交出亮眼的成績單！

彰女高三學生林楦純在黃琬甯老師指導下，拿下高中組演說冠軍；高二學生黃品恩在林怡君老師指導下，拿下高中組作文亞軍。

在國語文競賽大放異彩的林楦純與黃品恩，並非從小到大都是全國賽的選手，林楦純去年首次問鼎全國語文競賽，拿下第七名，今年再度挑戰，果然爬上冠軍寶座；黃品恩則是就讀彰女之後，才被老師林怡君慧眼識英雄，發掘出來的作文好手，認為品恩在文采之外，最難的是有思考的深度。

林楦純表示，即席演說在登台前30分鐘抽題目，只能利用這短短時間來準備，她抽到的題目是「比讀書更重要的事」，她以找到自己的興趣、幫助別人與家人相處等三方面來就題發揮，並舉阿富汗國會議員法齊婭·古菲為例，「就算每天面對死亡我也會堅持下去」的態度，來倡導阿富汗女性接受教育權利的「回到學校」運動。

黃品恩指出，她喜歡看簡媜、梭羅的書，也很喜歡看哲學的書，最愛的是尼采，看書對她來說，永遠都不會累。

指導老師林怡君、黃琬甯表示，全國語文競賽參賽者全都是高手，以作文來說，必須在90分鐘完成約1500字作品，由於參賽選手的文字實力都具有一定水準，必須要舉出新穎的例子，或是與眾不同的體悟與看法，才能在眾多好手當中，獲得評審的青睞。