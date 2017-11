台積電幫忙築夢 6學生團隊獲300萬元獎金

2017-11-28 17:35

[記者洪美秀/新竹報導]台積電文教基金會鼓勵青年學子勇於築夢,日前舉行第二屆台積電青年築夢計畫,經多名資深文化界人士評選,共選出6組團隊,可獲總獎金300萬元經費,學生將展開築夢計畫,實現年輕熱血的夢想。

擔任評審的有台積電文教基金會董事彭宗平、邢智田,天下雜誌社長吳迎春、資深媒體人沈春華、交大建築研究所前所長龔書章都鼓勵年輕人逐夢踏實,年輕人應該不斷超越自我,夢想有所累積,社會才能不斷進步向前。

今年台積電青年築夢計畫以個人夢想、公益服務、文化交流三大主軸進行徵選,有66組來自桃竹苗大學院校學子參加,經兩階段書面審核,及8位評審進行評比,選出10組團隊進入最終決審會。

評審以參賽動機、可執行性與社會號召力等多項指標進行提問,評選出精彩的創意計畫,6個團隊可獲共300萬元築夢總獎金,每個團隊可獲28萬元到80萬元不等的補助。

6個獲選團隊有:玄奘大學視傳系鄒佳晶「台灣、蘭嶼、菲律賓尋根之旅」以自身新住民第二代的身分出發,帶領蘭嶼達悟族人到菲律賓巴丹島文化尋根;中原大學林子宸和許天睿「樂活鄰里」計畫,提出在公共空間設計專屬年長者使用的輔具,增進年長者肢體及心靈活絡。

元智大學陳和廷、鐘苡郡、何邦寧、張艾文、黃雅慈的「鄰廚Eat outside the box 」計畫,以共享概念設計APP軟體,媒合校園外食族與社區家庭,提供外食族更為健康的飲食選擇;清華大學林欣儀提出「Fight for Taiwan」計畫,將拍攝來台外籍學生分享台灣生活及介紹自已母國故事的系列影片,促進文化交流。

聯合大學工業設計研究所的林純、曹薾譽「客+染」團隊提出客家藍染智慧化軟體設計和創新夾具計劃,為傳統藝術延續新生命、交大環工所黃景玄和清大藝術設計系黃宥儒兄妹檔以「藝起慢山城、農育興客庄」計畫,關懷家鄉南庄發展,以藝術創作及美感教育營造慢活城。