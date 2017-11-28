保育觀穿腳上！台中高工學生設計「石虎落腳襪」獲獎

把保育觀穿在腳上！台中高工學生融合保育動物設計「落腳襪」獲創意獎金。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-28 17:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中高工3名學生有感於不少保育類石虎屢傳魂斷道路的情況，特地以台中4大保育動物設計成「落腳襪」，並以球型包裝以「Carry The Ball」象徵承擔責任，把保育觀穿在腳上的文創設計實用又具意義，獲愛台中創意獎學金高中組首獎。

台中高工圖文傳播科三年級馮懷萱、蔡逸天、張景翔3人配合學校專題設計課程，構思設計文創品，想到台中市把台灣黑熊、穿山甲、石虎、白海豚等保育類動物列為「台中四寶」，加上石虎是台中花博的吉祥物，但不時傳出石虎命喪輪下的憾事，靈機一動希望設計能吸引民眾重視動物保育的文創品。

學生想到動物成長與土地息息相關，希望能讓動物安心「落腳」在山林，將「落腳」的抽象概念轉化成具體的物品，決定以台中動物4寶設計出「落腳襪」。

學生分工包括設計動物圖像、配色及襪子圖紋，為不讓襪子太過單調，除色彩配合外，另設計圖紋搭配主動物視覺，例如石虎搭配有象徵樹紋的圖騰，象徵生活在山林間，台灣黑熊搭配綠色系及樹葉，白海豚因成年會變粉紅色，以粉色表現，配有各式船隻，至於穿山甲是近土壤色調的暗紅色，並配合南屯特有的「穿木屐躦鯪鯉」習俗，配上木屐圖紋等。

除了「落腳襪」的圖案造型可愛外，學生更設計有「Carry The Ball」概念的球型包裝，盼現代人要趕快認知保育的重要，並承擔責任，讓生物永續「落腳」。

學生藉由保育類動物喚起生態保育文化的文創設計獲台中市「愛台中創意獎學金」肯定，獲高中組文創設計類首獎的他們，除獲4萬元獎學金外，更獲商品化獎金，能把文創設計變成商品，讓學生開心不已。

此外，台中科技大學創意商品設計系二技二年級學生林妤涵以歷史、建築及花博等3種不同主題，利用簡單的線條與色塊傳達台中故事，並搭配LED燈光，設計出「紙上台中LED立體卡片」，讓卡片功能更多元，也獲大專組文創設計類「金獎」。