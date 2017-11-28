為獨老送年菜今開跑 老五老基金會籲社會共襄盛舉

老五老基金會為獨老募款幸福年菜，將在小年夜現煮現送。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-28 17:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為全國1500名獨老送上幸福年菜活動今啟動，老五老基金會今年與飯店合作設計烹調「幸福呷百二年菜」，蒸海魚、鳳凰捲及紅燒獅子頭等全是飯店級名菜，募款今天開跑，也招募一日兒孫為獨老送年菜、送紅包、貼春聯志工。

陶奶奶與飯店主廚一起試做幸福年菜，呼籲大家關心獨老。（記者蔡淑媛攝）

老五老基金會在小年夜為獨居長者送年菜活動邁入12年，今年送幸福年菜募款活動起跑，90歲獨老老陶阿嬤受邀與飯店主廚一起試做年菜，烹煮由銀髮志工在基金會哈老農場栽種的新鮮蔬菜，呼籲民眾共襄盛舉，她說每年都很期待志工送年菜到家，非常溫暖，享受過年氣氛。

老五老基金會為獨老募款幸福年菜，將在小年夜現煮現送。（記者蔡淑媛攝）

老五老基金會林正介董事長表示，基金會年年堅持小年夜當日新鮮現做、現送獨老，今年也特別與飯店合作製作飯店級年菜，將送至台中、台北、新竹、彰化、雲林等七縣市，共1500份，其中台中原市區兩百份年菜由飯店烹調直送，非常需要各界的支持響應。

老五老基金會為獨老募款幸福年菜，有海魚、鳳凰捲、獅子頭等飯店菜色。（記者蔡淑媛攝）

今年年菜有一品樹子蒸海魚、花雕冰心鳳凰捲、晶饌紅燒獅子頭、招喜豉油燴芥藍、旺犬祥瑞獻雞湯、還有經典上海菜四喜烤麩迎新春，使用鮮嫩海魚、無骨雞腿、無毒栽種的蔬菜等，合作的伊麗莎白飯店特別為長輩烹調時減少油鹽、燉軟少油，而且今年小年夜為西洋情人節，特別加碼送上甜心蛋糕，幸福甜蜜。

老五老基金會為獨老募款幸福年菜，將在小年夜現煮現送。（記者蔡淑媛攝）

老五老基金會執行長游麗裡說，今年度整體捐款比去年少三成，基金會送年菜會再送上紅包，期盼社會愛心響應，幸福年菜呷百二為一份1200百元，目標180萬，也招募一日志工當獨老的兒孫一起送菜、貼春聯，另外還有加上陪購物的幸福加倍捐款3600元，及全年關懷6600元捐款方案，詳請可上基金會官網。