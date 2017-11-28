大寮紅豆節週末登場 社區推出套裝行程好玩又深入

2017-11-28 17:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮紅豆節這個週末（12月2、3日）登場，今年有近200個攤位，且首次由社區招募推出好玩套裝行程，在品嘗紅豆、菱角美食之餘，體驗大寮文史風光之美。

大寮區公所今天舉辦大寮紅豆節暖身活動，由區長施維明擔任「大寮紅豆好食光」一日店長，帶領內坑、溪寮、拷潭3個社區以走秀方式端出「大寮好食旅」饗宴，與副議長蔡昌達、市議員王耀裕、李雨庭等人共同推銷在地農特產。

施維明表示，大寮的紅豆、菱角、毛豆、鳳梨、豬肉產品，可以搭配變化出多元料理，今年聘請專業烹飪老師到社區指導研發菜色，將透過一日遊活動推出創意料理。

今年社區也獨立規劃「來內坑狠有聊」、「鐵馬溪遊寮天趣」、「來拷潭-尋龍覓鳳趣」3條旅遊路線，帶遊客前往平常難得進去的拷潭淨水場、大寮女子監獄，來趟剝菱角體驗，與社區阿嬤一起做丸子、柱仔腳厝、簡家大院等大寮限定遊程。

活動延續做公益的傳統，只要在大寮農會攤位購買紅豆商品滿200元，就可以加價10元或以100直購「紅豆好食光杯」，每日限量200組，收入將全數捐贈給在地公益團體。

活動在大寮捷運站1號出口廣場舉辦，當天還有紅豆舞大賽、免費紅龜粿和紅豆麻糬DIY體驗等，詳情可上2017大寮紅豆節活動官網，或洽詢高雄市大寮區公所農業課查詢。