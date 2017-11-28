卓乃潭排水魚屍遍佈2公里 環保局：缺氧暴斃

卓乃潭排水出現大量暴斃的魚屍，水溝內不斷發出噁臭味。（記者陳冠備攝）

2017-11-28 17:11

〔記者陳冠備／社頭報導〕彰化縣社頭鄉卓乃潭排水近日傳出陣陣惡臭味，往排水溝瞧竟滿佈魚屍，綿延近2公里，估初超過上千隻，由於暴斃魚屍都是垃圾魚（琵琶鼠魚），附近民眾質疑是遭惡意丟棄或被毒死。彰化縣環保局表示，已派人稽查，未查獲廢水排放，但檢測水質時有溶氧量偏低現象，可能導致魚群死亡，已通知排水管理單位協助清理。

卓乃潭排水是田中、社頭地區重要排廢水溝，偶有臭味傳出，住在社頭草仔埤巷居民近日發現，屋前的卓乃潭排水奇臭無比，不斷發出令人做噁的腥臭味，根本無法呼吸，只能門窗緊閉，加上已經事發2天，魚屍開始發爛，一旁還有福壽螺吸食，深怕引發嚴重污染，只好趕快通報環保局來稽查。

張姓居民表示，住在當地5年多，常看到水溝顏色被染得五花八門，不過這是第一次看到水溝內充滿魚屍，數量多到令人看得頭皮發麻，尤其這2天氣溫上升，臭味愈加濃烈，而且這些死掉魚屍都是俗稱的垃圾魚，生命力應該最強韌，怎會成群暴斃，懷疑是上游水質被污染，或是被不良業者丟棄所致。

彰化縣環保局長江培根表示，昨日已派員巡查上下游，並稽查鄰近列管事業單位，皆未發現異常排放廢水情況，當場檢測該水體溶氧值僅0.5 mg/L，已屬偏低，可能是近日氣溫變化幅度較大、水體基流量不足，導致魚群窒息死亡，已通知該排水管理單位處理。

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