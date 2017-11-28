日本東京都立小岩高校師生參訪明德高中

張錫勳（左）與小岩高校校長山田溫簽約締結姐妹校。（記者翁聿煌攝）

2017-11-28 17:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立明德高中師生今天歡迎來自日本東京都的姐妹校小岩高校，由校長山田溫率同380位師生來訪，並且設計成國際教育交流課程，還邀請相鄰的大埔國小師生一同參與，將國際教育結合社區睦鄰活動，共蒙其惠。

明德高中今天的國際交誼活動，融入學校體育專長的射箭、角力、排球、籃球及桌球動態課程活動，並增添手作創意活動，還有兩校學生的熱舞社、熱音社、吉他社及漫畫研究社互動交流，用國際共通的藝術語言，跨越語言的隔閡進行互動，留下難忘學習經驗。

明德高中圖書館主任謝定芳說，今年已是明德高中第三次與小岩高校交流，雙方並簽訂姊妹校，約定未來進行更緊密的互訪及交流學習，地主學校還用心安排種植櫻花樹儀式，做為兩校締結姊妹校的紀念，期望兩校友誼長存。

明德高中校長張錫勳說，明德高中是新北市雲端未來學校，也以三峽在地文化為主軸，讓日本師生在校園中隨處可見三峽知名藝術家李梅樹的畫作，強調在地文化特色的精神，盼能藉由國際教育交流活動，培養學生宏觀國際視野，並學習人際互動及溝通，真正實現國際交流的核心價值，而行政團隊更是在承辦交流活動中，提升行政規劃與服務效能，明德高中將會持續推動國際教育，讓世界看見台灣。