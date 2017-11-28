五峰鄉道竹62線 獲補助3535萬改善路況

新竹縣五峰鄉鄉道竹62線狹窄多彎，獲交通部補助3535萬元改善路況。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-28 16:49

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉鄉道竹62線狹窄多彎，不但當地原住民進出不便，許多要入山露營的遊客也常因路況不熟發生事故；縣府工務處今天表示，接獲交通部通知竹62線道路改善計畫列入生活圈交通道路系統建設計畫，可獲補助3535萬元。

新竹縣政府工務處表示，鄉道竹62線是通往花園村、竹林村多個部落之間主要聯絡道路，並可做為羅平道路中斷時之替代道路，它的路線狹窄多彎，且道路上方陡峭，每逢颱風豪雨就容易產生落石及坍方，因此向交通部提出道路改善計畫，這次獲列生活圈交通道路系統建設計畫的山地原住民地區公路系統道路易致災路段改善工程案件，補助金額為3535萬2000元，地方配合款需883萬8000元，道路改善計畫的總金額為4419萬元。

工務處也指出，鄉道竹60線道路改善計畫的規劃範圍從1k+800到3k+500路段，這段道路剛好位於五峰大橋和主要聚落之間，當地原住民使用頻率相當高，工程內容包括道路、橋梁和明隧道，完工後將讓當地原住民在雨天時可安心進出，不必再怕碰上落石或邊坡坍方等災情阻礙交通了。