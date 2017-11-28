羅賢益接任衛福部台東醫院院長 以超越東基為目標

2017-11-28 16:46

［記者王秀亭／台東報導］衛生福利部台東醫院今天下午舉辦新任院長履新茶會，由衛福部朴子醫院副院長升任的羅賢益，擅長骨科手術及整形美容手術，對於台東縣衛生局長辛進祥笑稱接任台東院長一職是跳火坑，羅賢益說，不是跳火坑，而是要讓現在是縣內「老三」醫院的台東醫院再提升，以超越台東基督教醫院為目標。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年、台東縣衛生局長辛進祥、台東馬偕醫院院長王功亮等人，今天下午都出席茶會，代表台東醫院的副院長廖益聖坦言，2年前剛到任時，台東醫院士氣低迷，獎勵金也發不出來，原已退休的黃志暉院長為了醫院臨危授命回任，加上醫福會的協助，終於穩定人心，如今新院長到任，相信可讓醫院穩定成長創佳績。

接下台東醫院院長重擔的羅賢益，是台灣大學醫學工程學博士，擅長於骨科、整形外科手術，醫療及行政資歷完整，羅賢益說，因具整形外科專科背景，應該是國內傷口縫得最漂亮的骨科醫師，對於外界說自己是跳入火坑，交接這幾天來，覺得自己應該挺直腰桿，在衛福部的協助下，朝著自立自強努力，現在雖位居台東縣醫療院所「老三」角色，要以超越東基為目標，讓台東醫院脫胎換骨，還要有脫貧計畫。

羅賢益指出，目前各醫院醫護人力都欠缺，除中央協助，自己也會透過各種管道尋找醫師，同時塑造優良的薪資及生活環境，吸引更多醫師前來，也會在法令束縛下，從中為台東醫院找到新出路。