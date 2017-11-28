中國漁船下海比下餃子快 台漁民嘆政府只限縮自家人

沿、近海漁業資源枯竭，漁業署統計光小卷的數量，已從10年前8800噸銳減至3000多噸。（記者林欣漢攝）

2017-11-28 16:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院農委會漁業署為讓棒受網等傷害性漁法逐步退場，進行總量管制，除了主營業為棒受網者可獲續發新執照，兼營者不再核發，目前北部海域以棒受網作業的漁船，有約5成都沒有執照，漁民今年以來多次串連陳情，漁業署副署長王正芳說，已請全國各漁會先收集漁民意見，再研議是否開放。

漁業執照可申請1個主要經營漁業、3個兼營項目，每5年換發1次，漁業署10年前修訂「燈火漁業執照處理原則」，只有主營業為棒受網者可獲續發新執照，兼營棒受網者不再核准換發，王正芳指出，棒受網屬燈火漁業的1種，2006年即限制總船數不得增加，目前總數約2000多艘。

基隆市議員莊錦田說，棒受網以燈火吸引魚類聚集再行捕撈，是傳統的撈捕方式，政府的做法讓很多一輩子從事棒受網漁業的漁民，因為無法換照不能出海，無法生存，接獲很多漁民反映盼放寬棒受網規定，給予合理的生存空間。

立法院親民黨團下午邀漁業署到基隆區漁會開協調會，聽取漁民意見，包括金山、萬里、瑞芳、淡水等漁會代表都出席為漁民請願。

白姓漁民說，希望政府重新思考漁網、漁法等認定標準；張姓漁民表示，近年中國漁船下海數量，比下水餃還快，他們過度捕撈，政府卻不幫忙，反過來限縮自家漁民權益。

王正芳表示，沿、近海漁業資源枯竭，統計單是小卷的數量，已從10年前8800噸銳減至3000多噸，漁業要永續經營利用，已請全國各漁會先收集漁民意見，漁業署會再研議是否開放燈火漁業的漁場及資源。