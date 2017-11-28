社區設免費機車充電站 物業公司資源回收再奪冠

2017-11-28 16:41

〔記者周彥妤／台北報導〕為提升資源回收成效，台北市環境保護局今辦理第二屆「物業管理推動資源回收評比」頒獎活動，評選出6家表現優異單位，其中「東京都物業管理公司」以每月節省用電約2千度、設置免費電動機車充電站，另張貼含6國語言的資源回收告示，並將回收物資取得回饋金全數給清潔人員等事項，獲得評審青睞，蟬聯第一。

環保局表示，今年6家獲獎單位分別是，第1名「東京都公寓大廈管理維護股份有限公司」，轄下忠泰風格社區，設置免費電動機車充電站，鼓勵住戶使用電動車，是落實節能減碳最特別設置；第2名「齊家公寓大廈管理維護有限公司」，轄下時尚之星社區，最有特色地方在針對個別住戶，親自指導如何做資源回收分類；第3名「潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司」，轄下萬花園社區，燈光防破措施完善，金紙減量推廣獨特；另安杰物業經營顧問有限公司、中捷公寓大廈管理維護股份有限公司、台業公寓大廈管理維護股份有限公司榮獲優等獎。

環保局表示，得獎物業管理公司共通點為回收設施充足、標示明確，並積極配合環保局宣導活動，除仰賴清潔人員最後把關分類外，住戶資源回收觀念良好，鮮少分類錯誤。

環保局副局長盧世昌說，北市有很多社區委託物業公司管理，6家獲獎單位轄下管理社區，合計1200個，佔了北市列管社區4成，若要環保局一一推廣，成效勢必遠不如物業公司的協助，因此勢必要藉助民間力量，今年北市資源回收率更因此突破6成。

派駐忠泰風格社區的東京都公寓大廈物業公司代表李先生說，獲獎並非僥倖，而是長期經營的結果，社區涵蓋10個國家以上的外籍人士，藉助環保局印製的6國語言（中文、英文、日文、泰文、印尼文、越南文）資源回收告示，對回收教育宣導如虎添翼，另也將每月回收物資取得回饋金，全數給基層清潔人員，以示鼓勵。