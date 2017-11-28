為家鄉拍攝海洋垃圾紀錄片 名導鄭文堂執導

名導鄭文堂執導，為家鄉宜蘭拍攝海洋垃圾紀錄片。（記者簡惠茹攝）

2017-11-28 16:31

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕名導鄭文堂花費1年多的時間，為家鄉宜蘭拍攝「海洋垃圾」紀錄片，期間走過全縣，走進不為人知的河域，他說，那些平常不會去的地方，垃圾景觀更為驚人，希望大家觀看影片時，能想到這些垃圾都跟我們有關係，共同面對環境問題。

宜蘭縣政府環保局今天在縣府多媒體簡報室舉行「海洋垃圾」影像紀錄片發表會，環保局指出，影片邀請3名關注社會與環保的導演鄭文堂、段佩瑤和蔡佩玲一同拍攝，影片以空拍加上訪問在地居民，呈現海洋垃圾如何出現並影響環境，走過宜蘭冬山河出海口到蘭陽平原之母蘭陽溪，探究垃圾來源。

鄭文堂說，拍攝的範圍從頭城、壯圍到冬山河、蘇澳無尾港，幾乎全縣都跑，海洋垃圾其中一個很重要的課題是淨灘，沙灘污染，宜蘭要面對這個問題，我們就帶大家盡量往平常看不到地方走，而平常不會去的地方，垃圾景觀更是驚人，我們應該務實面對問題，將來影片在各學校或機關放映時，希望讓大家看到，這些垃圾跟我們都有關係，一起面對環境議題。

凱旋國小學生今天到縣府觀看紀錄片，五年級的賴鈺仁說，看了紀錄片以後，覺得大海給我們人類很多東西，可是我們卻把垃圾留給他，這是人類最不應該的事情，如果多淨灘，做好垃圾分類，應該減少對海洋的污染。

陳金德表示，紀錄片將作為學校教育之用，除了看得見的垃圾以外，海底下還有許多不會腐爛的魚網，這些魚網覆蓋在礁岩上面，就會影響到魚蝦等海洋生物，造成海洋魚類資源減少，澎湖處理海底廢棄漁網的成功經驗，值得宜蘭借鏡，宜蘭縣政府也有決心要清除海底垃圾。

相關影音