電瓶忘了帶走？桃園機場一度驚傳出現爆裂物

桃園機場EC滑行道旁的紐澤西護欄，28日中午發現棄置了1個手提袋，航警局防爆人員據報到現場依照爆裂物程序處理，發現裡面裝了1個車用電瓶，虛驚一場。（記者姚介修攝）

2017-11-28 16:15

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場中午發生機坪疑似被放置爆裂物事件，航空警察局接獲報案，立即指派爆裂物處理小組趕到現場，由於手提袋出現在機坪的紐澤西護欄上，該位置是一般人無法到達的區域，飛機滑行也會經過的地方，航警局不敢大意，防爆人員經過防爆筒現場處理後，發現這個手提袋內裝放一個棄置車用電瓶才解除警報，不過，航警局及桃園機場公司也繼續調查，為何會將電瓶放在那個位置。

據了解，航警局28日中午12時餘接獲通報，在EC滑行道旁與車輛交通道之間的紐澤西護欄出現1個手提袋，不知道裡面裝了什麼東西，由於現場旁邊就是航機滑行的EC滑行道，另一側是機場作業勤務車輛通行的交通要道，航警局據報後不敢大意，立即通知安檢大隊防爆小組，駕駛防爆車攜帶處理器材趕到現場，依照處理爆裂物的標準程序處置。

防爆人員小心檢視，初步排除手提袋裝了爆裂物的可能，再把手提袋裝入防爆桶，帶回確認後發現只是1個車用電瓶，虛驚一場。

也因為現場是機場管制區，只有取得證件的作業人員才能到達，為何會出現遭人任意棄置且裝了電瓶的手提袋，航警局將調閱監視器畫面，過濾是誰把手提袋遺留在現場，進一步了解動機。

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