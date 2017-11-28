推平埔族正名 屏東2000人「熟」了

屏東縣政府積極推動馬卡道族復振運動，圖為萬巒佳佐國小話劇演出。（圖由屏東縣政府文化處提供）

2017-11-28 16:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為協助縣內平埔族正名，去年9月開辦平埔族「熟」註記，推動1年多來已有超過2000人辦理「熟」註記，文化處表示，未來將持續結合周邊學校與社區，讓社會大眾重新了解馬卡道族的歷史與文化價值。

文化處吳錦發處長說，早在日治時期戶口調查已指出屏東擁有台灣最多的平埔族裔人口，縣長潘孟安將馬卡道族復振列入重要政策，除了可以看到老埤、加蚋埔與加匏朗3個社區年度祭典持續辦理，文化處也出版了杜奉賢的「認識馬卡道族夜祭」，並可以在小學中看見文化扎根的成果。

泰安國小校長吳耀明說，學校今年1月發表全國第一套馬卡道文化教材，近期也在文化部社區營造經費補助下，出版由黃天華、林玉美與葉霖蓉共同編輯的「老埤馬卡道的故事」繪本，讓孩子們從小培養尊重多元文化的態度。

文化處指出，泰山國小與高泰國中也持續推動加蚋埔祭典歌謠的傳承，並參與年度夜祭活動，位於萬巒鄉的佳佐國小，則由師生編演加匏朗故事話劇，讓孩子們認識在地的馬卡道血脈，另外文化處也邀請專家把加匏朗傳說改編成年度自製節目「仙蛋傳說」，預計明年1月於藝術館登場。

文化處指出，屏東馬卡道族年度祭典始於老埤，終於加匏朗，今年老埤活動將在12月2日（農曆10月15日）週六下午2點至晚上6點，於在老祖祠週邊（內埔鄉老埤村通安路）登場，高樹加蚋埔將在2018年1月1日（農曆11月15日）晚上6點至10點、1月2日上午8點至下午1點於加蚋埔公廨舉辦，萬巒加匏朗夜祭則在2018年3月2日（農曆元月15日）下午3點至晚上9點辦理。