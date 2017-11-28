推再生能源 國有農地開放農舍裝置太陽能屋頂

2017-11-28 15:58

〔記者吳佳蓉／台北報導〕配合政府再生能源政策，財政部國產署表示，本月初放寬國有出租農業用地承租戶，可申請於溫室、畜舍、農機具室等農業設施屋頂上，加裝如太陽能板的綠能發電設施，以達農電共生，但前提是不可違反「農地農用」原則，且僅限屋頂可架設，不開放平面型綠能發電設施。

國產署官員指出，配合農委會日前修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，放寬農地可在不違反「農地農用」原則下，申請設置綠能設施，國有地出租農業用地部分（包括國有耕地、農作地、畜牧地、養殖地等）也於11月9日修法放寬，承租人可申請於農業設施上裝設太陽能板等綠能發電裝置。

官員表示，統計目前國有農業用地承租戶約7萬多戶，但並非每戶都符合申請資格。為避免產生「假農業、真種電」的弊病，目前國有出租地，僅開放裝農業設施上方的「屋頂式」綠能設備，而按規定，只有耕地面積0.1公頃以上的農地，可申請裝設溫室、農機具室冷凍室、畜舍、禽舍等農業設施。

官員指出，考量屋頂式綠能發電設備，主要以太陽能板為主，日照充足的彰化以南地區承租戶，應較會有申請需求。此外，提醒有意願申請的承租戶，不論在興建農業設施或加裝綠能發電設施前，都需先向縣市政府農業局申請許可，之後才能送國產署報備，綠能發電剩餘電力若有躉售需求，也得向能源局提出申請。

國產署強調，雖然開放了國有出租農地可裝設屋頂式綠能設備，但重點是農業用地還是要作為農用，若農業設施有作為自住等與農用無關的行為，地方農業局仍會定期查核取締，提醒承租戶留意。