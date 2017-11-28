反屠宰場遷烏日 在地上班族將展開公投連署

2017-11-28 15:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不滿中市府規劃將台中肉品市場遷到烏日，已有市議員及居民發起反對的連署，現今更另有一批在地的上班族，發起「自己的家鄉自己救」，要用公投的方式，讓烏日人用自己的力量，拒絕市府罔顧民意將屠宰場進入烏日的，並要在明年市議員選舉發起，拒投支持屠宰場遷到烏日的市議員。

市府經發局副局長李逸安表示，2個月前就辦過一次說明會，因為當地居民表示說明會未完成，環保局則要求經發局必須讓肉品市場再舉辦說明會一次，需將文件補齊，經發局也會要求肉品市場要再開一次說明會，明白的向在地居民說明，會蓋一座現代化的肉品市場。

由於市府規劃將原本位在北區的肉品市場遷移到烏日地區，引發當地民眾的不滿，烏日人的怒火已愈燒愈旺，除了市議員吳瓊華發起的「反屠宰場遷建烏日自救會」外，還有眾多在地居民，在臉書上發起反對的連署，現今更有一群上班族在11月份得知市府要將肉品市場遷移到烏日，相當氣憤，決定「自己家鄉自己救」，要展開公投連署，要讓烏日人靠自己力量拒絕肉品市場踏入烏日地區。

發起人余姓上班族表示，他們是一群上班族，住在烏日，有人在烏日上班，有人在市區上班，因為工作太忙，因此不知道市府有此計畫。

直到日前看到報紙報導有議員為肉品市場遷建在抗爭，仔細一看，竟是市府要將屠宰場遷到烏日，讓他相當憤怒，決定不再當沈默大眾。

他表示，以前烏日建設落後，被戲稱台中市若是要到彰化，只要看到路變窄了、路燈不亮了，就知道是到了烏日了，而烏日不但有焚化爐、污水處理場，隔壁的南屯也有焚化爐，附近的龍井區還有中火，還有許多座的公墓。

而市府規劃的屠宰場地點，竟還是烏日焚化爐要回饋給烏日民眾的慶光路體育場計畫用地，余姓市民表示，市府把別的行政區不要的垃圾都往烏日擱，讓烏日人情何以堪。

余姓市民表示，市府怕民眾反對，召開別的名稱的說明會，卻將屠宰場遷建說明會夾帶在內，讓民眾簽名，竟以此對外表示民眾同意，甚至有人還對外表示應該已定案，讓他相當不能接受。

余姓市民強調，他現正跟一群住在烏日的上班族先發出「自己的家鄉自己救」的DM，並且要展開「公投連署」，要用公投的方式來拒絕屠宰場進入烏日，而且市府若是為了讓豬隻進入屠宰場而興建的東湖橋，他們也會反對到底。

余姓市民表示，明年市議員選舉要到，他們將發起拒絕投給支持屠宰場進入烏日的市議員。

余姓市民表示，他們已建立「護烏抗污烏日環境共護平台」的臉書，歡迎民眾加入。